Siirt'te 'akıllı hastane' inşaatında sona gelindi

'Ne stopajda artış ne stopajda indirim, şu anda bir gündem maddemiz değil'
'Ne stopajda artış ne stopajda indirim, şu anda bir gündem maddemiz değil'
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bakan Bolat: Çok taraflı ticaret sistemi köklü reformdan geçmeli
Bakan Bolat: Çok taraflı ticaret sistemi köklü reformdan geçmeli
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Siirt'te 'akıllı hastane' inşaatında sona gelindi

Siirt'te 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası, yangına karşı gelişmiş otomatik söndürme sistemleri, deprem izolatörleriyle güçlendirilmiş dayanıklı yapısı ve "akıllı hastane" modeliyle inşa ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 13:32, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 13:32
Sağlık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Siirt Çevre Yolu'nda 70 bin metrekarelik alana yatay mimari anlayışıyla projelendirilen hastanenin inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 82'ye ulaştı.

"Şehir hastanesi" konseptinde yapılan, depreme karşı 386 deprem izolatörü ve sismik perdelerle donatılan hastane, olası yangın anında devreye giren sprinkler (otomatik yangın söndürme sistemi) sayesinde yangına hızlı ve etkili müdahale sağlanacak şekilde tasarlandı.

Tüm mekanik sistemlerin merkezi otomasyonla kontrol edilecek ve ihtiyaç halinde 514 yatak kapasiteye çıkarılabilecek hastane inşaatının sonbahara kadar tamamlanması planlanıyor.

Hastane, yatay mimariye uygun şekilde inşa ediliyor

Yüklenici firma proje müdürü Mithat Demircan, 3 yıl önce yapımına başladıkları inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hastanenin izolatör ve bodrum katıyla birlikte yatay mimariye uygun olarak 7 kattan oluştuğunu ifade eden Demircan, "Bugün itibarıyla fiziki gerçekleşme oranı yüzde 82'ye ulaşan hastane inşaatının, eylül ya da ekim ayında geçici kabulünün yapılması planlanıyor" dedi.

Projede 4 iç avlunun bulunduğunu bildiren Demircan, böylece binanın gün ışığını alabilecek şekilde tasarlandığını anlattı.

"İnşaatımızda 386 deprem izolatörü mevcut. Bu deprem izolatörleri deprem esasında 23 santimetre sağa sola ve ileri geri hareket edecek vaziyettedir." diyen Demircan, projede 16 ameliyathane, 44 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi ve 32 yatak kapasiteli diyaliz servisinin bulunduğunu anlattı.

Yangına karşı da üst düzey önlemlerin yer aldığı inşaat çalışmalarının 250 personelle sürdüğünü bildiren Demircan, çalışmaların mekanik, elektrik, havalandırma ve medikal gaz tesisatları ile döşeme ve yer kaplamalarında yoğunlaştığını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Otomasyona dahil edilmiş olan tüm cihazlar verilen programa göre çalışacak"

Firmanın koordinatörlerinden makine mühendisi Kadir Gülüm de hastanenin modern sistemlerle inşa edildiğini söyledi.

Mekanik sistemlerin bina otomasyonu ile kontrol edileceğine dikkati çeken Gülüm, şunları kaydetti:

"Binalarımızın yangın güvenliği tamamen sprinkler sistemiyle korunmaktadır. Bu yönüyle hastanemiz güvenli bir ortamdır. Sulu sprinkler sisteminin özelliği şudur, bir yangın anında sprinklerden bir tanesi yangını hissedip patlaması durumunda otomatik olarak yangın söndürme sistemi devreye girmektedir. 16 ameliyathanemizin birçoğunda laminar flow ile hassas ameliyatların yapılmasını sağlayacak havalandırma sistemleri mevcuttur. Sistemlerimiz sadece ısıtma değil yaz aylarında soğutma ihtiyacını da karşılayacaktır. Otomasyon sistemleriyle teknisyenler bir bilgisayar başında tüm cihazların çalışmasını, cihazların üfledikleri hava debisinden sıcaklıklarına kadar tüm verileri bilgisayar başında izleyebilecek. Otomasyona dahil edilmiş olan tüm cihazlar verilen programa göre çalışacak. Örneğin, hastanemizde 24 saat çalışan cihazlar, 12 saat çalışan cihazlar gruplandırılmıştır. Bunlar tamamen otomasyonla çalışacaktır."

