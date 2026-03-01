Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

19 Mart 2026 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
19 Mart 2026 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 00:28, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 00:36
CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 11103

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

18 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslann ek 2 nci maddesine otuz sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Siber Güvenlik Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere almacak sözleşmeli personel, yukandaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısımn üç katına kadar çağınlacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınav ya da sadece sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

