Bakan Tekin: Siz arkamızda durdukça değerlerimize hakaret edenlerin nesli tükenecek

AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla "Ahde Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı" düzenlendi.

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Masaları tek tek dolaşıp partilileri selamlayan Tekin ve Çiftçi, ezan okunmasının ardından vatandaşlarla oruçlarını açtı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada, bu ramazan ayını apayrı yaşadıklarını söyledi.

Ramazan süresince okullarda yapılan etkinliklere değinen Tekin, "Okullarımızda çocuklarımızın ilahilerle oyunlar oynadığı, okullarımızda çocuklarımızın geçmişimizden, geleneklerimizden, milli ve manevi değerlerimizden örnekler sunduğu, çocuklarımızın sokakta fakir fukaraya yardım ettiği, esnaf ziyareti yaptığı, pide dağıttığı, yaşlıları ziyaret ettiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bir ramazan ayını hep beraber yaşadık. Ben bu süreçte bunu çekemeyenlere karşı yürüttüğümüz mücadelede arkamızda duran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Bakanlar Kurulu'ndaki diğer bakan arkadaşlarımıza, siyasi partilere, milletvekillerine ve hepsinden önemlisi milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

- "Sizler arkamızda durduğunuz sürece geleneklerimize hakaret eden insanların nesli tükenecektir"

Arkalarında duran insanlardan güç aldıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Sizler var olduğunuz sürece, arkamızda durduğunuz sürece, bizim geleneklerimize, bize hakaret eden insanların nesli tükenecektir, bundan emin olun. Sizler bu şekilde arkamızda durduğunuz sürece, bizim değerlerimize hakaret eden, bizim değerlerimizi 'Talibanlaşmak' olarak tanımlayan, bizi 'sapkın gerici azınlık' olarak tanımlayan kişilerin nesli tükenecektir, ben buna inanıyorum. Biz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, oruç tutup tutmadığına bakmaksızın, dini ya da etnik ayrımcılık gözetmeksizin, çocuklarımızın bizi bir arada tutan millet olarak bu bayrağın altında dünyaya örnek gösterilecek topluluk olarak yaşamamızı sağlayan değerlerimizi çocuklarımız öğrensin istiyoruz. Bu değerleri çocuklarımız da kendi çocuklarına öğretsin istiyoruz ki Allah korusun bu ülkenin başına, bu milletin başına yeniden Kurtuluş Savaşı yapmamızı gerektiren bir şey gelirse, Allah korusun 6 Şubat gibi büyük felaketler gelirse, dünyaya örnek olacak birlik ve beraberliğimizi dünyada ders olarak okutulan birlik ve beraberlik duygularımızı, dayanışma duygularımızı çocuklarımız öğrensin. Gelecek kuşaklar öğrensin diye çaba sarf ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün öğretmenlerle iftar programında bir araya geldiğini anımsatan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete girdiğinden bugüne kadar kendisine destek veren Erzurumlu hemşerilerime, Dadaşlara özel selamları olduğunu iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımız Erzurum sayesinde, Erzurum gibi milli ve manevi değerlerine sahip vatandaşlarımız sayesinde dimdik ayakta. Dimdik ayakta olduğumuz için düşmanlarımızın ödü patlıyor. Düşmanlarımızla işbirliği yapan insanlar çatlıyor, rahatsız oluyor. Biz hep beraber birlik ve beraberlik halinde düşman çatlatmaya devam edeceğiz diyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, sağlıklı nice bayramlara erişmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanı Çiftçi, vatandaşların bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun düzenlediği iftar münasebetiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizlerle buluşmamıza vesile oldular ve bizi bir araya getirdiler. Ramazanın son orucunu tutmuş olduk. Yarın inşallah Ramazan Bayramı ile mülaki olacağız. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara tekrar tekrar sağlık ve afiyet içinde ulaştırsın. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, tüm ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin." dedi.

Erzurum'da görev yaptığı dönemden bahseden Çiftçi, şunları kaydetti:

"2,5 yıl ilinizde valilik yaptım. Sizlerle birlikte güzel hizmetlere imza attığımızı düşünüyorum. Ben bu görev yaptığım dönem içinde Sayın Milli Eğitim Bakanımızın büyük desteklerini gördüm. Allah kendisinden razı olsun. Milletvekilimizle her zaman uyum içinde çalıştık. İlinize hizmet için hepimiz gayretlerimizi artırdık. Güçlerimizi birleştirdik, güç birliği yaptık. Sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Buradan ayrıldığımda veda etme imkanım olmamıştı. Bugün veda etmek için yarın bayramlaşmak için huzurlarınızdayım. Buradan da Van'a gideceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görev yaptığım dönemde güç birliği içinde çalıştık. Her zaman desteklerini gördük. Ben hem hizmetlerinden dolayı hem de yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. STK temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarımızla, tüm vatandaşlarımızla güzel işbirliği yaptık. Hepsi görev yaparken bize yardımcı oldu."

Vatandaşlardan dua isteyen Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve takdirleriyle gelmiş olduğum bu göreve beni layık gördüklerinden dolayı kendisine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerden de bu şerefli görevi yerine getirirken hayır dualarınızı bekliyorum. Dualarınızı benden esirgemeyin. Yine görev süremde gençlik ve kadın kollarımızla yakın işbirliği içinde olduğumuz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakanlar Tekin ve Çiftçi, vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eski AK Parti Erzurum milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.