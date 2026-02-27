Artvin'de feci kaza: 2 ölü
Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 14:37, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 14:38
Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde, İ.A'nın kullandığı otomobil, park halindeki yabancı plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki E.A.A. ve K.S. olay yerinde hayatını kaybetti.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.