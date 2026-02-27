CHP'li başkan araç başında alkollü yakalandı. Tüm birimlere genelge gitti

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, belediye başkanlarına genelge gönderdi.

Genelgede "Ramazan ayı boyunca belediyelere ait makam araçlarının, tasarruf tedbirleri ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda yalnızca mesai saatleri içerisinde kullanılması; mesai saatleri dışında kullanımın zorunlu olduğu hallerde ise araçların sadece ulaştırma hizmetlerinde görevli şoför personel tarafından sevk ve idare edilmesi hususunu rica ederim" ifadeleri kullanıldı.

ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken yakalandı. Ekiplere karşı gelen şahsa hastanede zorla test yapılırken Soysal'ın ehliyetine el konuldu, alkollü araç kullanmaktan da para cezası kesildi.

ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA ZORLA TEST YAPILDI

Ahmet Soysal'ın kan testi vermeyi de reddetmesi üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere kendisinden kan örneği alındı.