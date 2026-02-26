MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor

Türkiye'nin yol koşullarına göre milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojileri, trafik güvenliğini artıracak, sürücülerin yükünü azaltacak.

Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor

Togg, Ford Otosan ve TOFAŞ başta olmak üzere birçok otomotiv firmasıyla kurduğu işbirlikleriyle hem yerli hem de küresel pazarda büyüyen derin teknoloji şirketi Büyütech, TOFAŞ AR-GE Merkezi ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen HAMLE Programı kapsamında Türkiye'nin yol koşullarına göre geliştirilen yeni nesil sürüş destek teknolojilerine imza attı.

Gece sürüşünde görünmeyeni algılayan, sürücünün yorgunluğunu fark eden ve yolu anlık okuyan yapay zeka tabanlı gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), farklı sürüş senaryolarında güvenliği artıran ve sürücünün yükünü azaltan akıllı çözümler sunuyor.

Bu çalışma kapsamında kamera donanımından yazılıma kadar tüm sistemler, baştan sona birlikte geliştirildi. Trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme, sürücü yorgunluk uyarısı, otomatik uzun far kontrolü ve akıllı hız yardımı gibi kritik güvenlik fonksiyonları, pist testleri, trafiğe açık yollar ve ileri seviye simülasyon ortamlarında defalarca denenerek gerçek araçlarda çalışabilecek seviyeye taşındı.

Sürüşü izleyen ve riski gören teknoloji

ADAS, sürüş ortamını sürekli izleyerek riskleri erken aşamada tespit ediyor ve entegre güvenlik yapısı oluşturuyor. Şerit takip asistanı, yol çizgilerini algılayarak aracın istem dışı şerit değiştirmesini önlüyor, otomatik acil frenleme de olası çarpışma risklerini algılayarak sürücünün müdahale edemediği durumlarda devreye giriyor ve kazaları önlemeyi ya da etkisini azaltmayı hedefliyor.

Otomatik uzun far kontrolü, gece sürüşlerinde çevresel ışık koşullarına göre farları otomatik yönetiyor. Sürücü yorgunluk uyarısı, sürüş davranışındaki değişimleri analiz ederek sürücüyü erken aşamada uyarıyor. Trafik işareti tanıma sistemiyle algılanan yol işaretleri, akıllı hız yardımı fonksiyonu ile entegre çalışarak hız sınırlarının güvenli ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor. Tüm bilgiler, sürücünün dikkatini dağıtmadan gösterge paneline aktarılıyor.

"Aracı akıllı yol arkadaşına dönüştürüyoruz"

Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, projeye ilişkin değerlendirmesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HAMLE Programı kapsamında TOFAŞ AR-GE Merkezi ile birlikte yürüttükleri projede yolları daha güvenli hale getirecek, trafik kazalarını azaltmaya doğrudan katkı sağlayan kamera tabanlı sürücü destek sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında sahada çalışan, gerçek sürüş koşullarında defalarca test edilmiş ve sürücünün ihtiyaç duyduğu anda devreye giren sistemler geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Düztaş, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan bu çözümler, yerli mühendisliğin ve yerli teknolojinin artık seri üretime ne kadar hazır olduğunu net biçimde gösteriyor. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli sistemler, gece sürüşlerinde görüşü iyileştiriyor, sürücünün yorgunluğunu algılıyor ve yolu anlık analiz ederek sürücüyü destekliyor. Bizim amacımız, aracı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sürücüyü sürekli izleyen, destekleyen ve riskleri önceden görebilen akıllı bir yol arkadaşına dönüştürmek.

Türkiye'de geliştirilen bu çözümlerin hem yerel pazarda hem de global ölçekte güçlü şekilde rekabet edebileceğine inanıyoruz."

