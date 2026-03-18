Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı

Ortadoğu'da İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu başlatması, İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilimin zirve yapması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla bölgesel krizin derinleştiği bir dönemde Türkiye, kendi sınırlarında maksimum teyakkuz halinde.

Milli Savunma Bakanlığı 18 Mart Çarşamba günü Adana İncirlik Üssü'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

ALMANYA'DAN İKİNCİ PATRIOT

Hava sahasının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sisteminin daha Adana'da konuşlandırıldığı bildirildi.

MİLLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık açıklamasında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temasların sürdürüldüğü, milli güvenliğe yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığı, bölgedeki gelişmelerin yakından ve dikkatle takip edildiği vurgulandı.

.Zekeriya ELTİMUR