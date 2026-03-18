Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili olarak, 1 Nisan tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacağının bilgisini verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2026 11:47, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 11:48
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar enerji piyasalarını etkiledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savaşın enerji fiyatlarına yansımalarını NTV ekranlarında değerlendirdi.

"Doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık"

Bakan Bayraktar "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.

"10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu"

Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu belirten Bayraktar "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Talebin arttığı bir döneme giriyoruz"

Bayraktar "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var. Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili olarak, 1 Nisan tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Günlük 250 bin varillik petrol sevkiyatı yapılacak

Bakan Bayraktar, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'ndan günlük 250 bin varillik petrol sevkiyatı yapılacağını belirterek hattın toplam kapasitesinin 1,5 milyon varil olduğunu söyledi. Bayraktar, Hürmüz Boğazı kapanması durumunda ihracatın alternatif yollarının önemine dikkat çekerek, Kerkük'e kadar uzanan hattın Basra'ya kadar genişletilmesi önerisini gündeme taşıdıklarını açıkladı.


