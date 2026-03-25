Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi

ABD'nin İran ile bir ay süreli ateşkes için başlattığı girişim çerçevesinde 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmanın müzakere edileceği öne sürüldü. Bu haberler piyasalarda temkinli iyimserlik yarattı. Petrol fiyatları gerilerken, altındaki yükseliş dikkat çekti.

Haber Giriş : 25 Mart 2026 09:06, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 09:44
ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın bitebileceğine dair verdiği olumlu mesajlar, ateşkes görüşmeleri ve 15 maddelik yol haritası küresel piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Brent petrol fiyatı düşüşle 95 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatının 4.572 dolara yükselmesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu.

Dünyanın beklediği haber: İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Petrol Fiyatlarında Düşüş: Risk Algısı Zayıflıyor

Trump'ın açıklamalarının ardından petrol piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Brent petrolün güne düşüşle başlaması, yatırımcıların savaş kaynaklı arz risklerinin azalabileceğini fiyatladığını gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 104 dolara kadar yükselirken bugün güne 95 dolardan başladı.

Uzmanlara göre, savaşın sona erme ihtimali enerji arzında kesinti riskini düşürdüğü için petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum özellikle enerji maliyetleri açısından küresel ekonomi için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Altın Yükselişte: Güvenli Liman Talebi Sürüyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen altının ons bazında yükselmesi ise piyasalarda belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Altın, kriz dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği "güvenli liman" olarak öne çıkarken, fiyatlardaki artış yatırımcıların riskten tamamen çıkmadığını ortaya koyuyor.

Piyasalar "Temkinli İyimserlik" Sürecinde

Ekonomistler, petrol ve altının aynı anda farklı yönlerde hareket etmesini "temkinli iyimserlik" olarak yorumluyor. Buna göre piyasalar, savaşın bitebileceği ihtimalini satın alırken, sürecin belirsizliği nedeniyle güvenli liman talebini de sürdürmeye devam ediyor.

Kapalıçarşıda altın fiyatları

Gram altın gün başlangıç fiyatları şu şekilde oldu:

---------------Alış --Satış
Gram altın 6.834--- 6.950
Çeyrek altın 11.137--- 12.300
Ata lira 45.574---49.900

