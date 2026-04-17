Baba Mersinli, 1996 yılında uluslararası dolandırıcılık davasında yargılanmış
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyip 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan ve olayda kendisi de ölen İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin, 1996 yılında uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 19:06, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 19:59
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1996 yılında A.B. (54) tarafından kurulan şirket üzerinden 100 Alman ve 300 Türk iş adamının yaklaşık 1 milyon TL (Eski TL 1 trilyon) dolandırıldığı suçlaması ile uluslararası dolandırıcılık davası açıldı. Davada o dönem emniyet amiri olan Uğur Mersinli'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yargılandı. Yargılama devam ederken Mersinli'nin açığa alındığı, yargılamanın sonunda suçsuz bulunduğu ve mesleğe geri döndüğü öğrenildi.