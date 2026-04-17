Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda 411 gözaltı

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen faaliyetler kapsamında 1866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."