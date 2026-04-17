Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Ayser Çalık Ortaokulu saldırganı İsa Aras Mersinli'nin olaydan iki gün önce babasıyla birlikte emniyet poligonunda atış yaptığının belirlenmesi üzerine, babası Uğur Mersinli ile poligon görevlisi polis memuru M.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Haber Giriş : 17 Nisan 2026 15:52, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 16:32
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının emniyet poligonunda atış yapması nedeniyle babası Uğur Mersinli ile birlikte poligon görevlisi polis memuru M.Y.'nin aynı gün görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

