Trump: Anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik deniz ablukası sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmasının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında bir anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürüleceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı tamamen açık ve ticarete, geçişe hazır. Ancak İran ile işimiz tamamlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukası yürürlükte kalacak. Çoğu nokta zaten müzakere edildiği için bu süreç çok hızlı ilerlemeli" ifadelerini kullandı.

ABD Donanması, Trump'ın talimatıyla 13 Nisan'da Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmıştı.