Sosyal medyadan Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 17:22, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 17:24
Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler olduğu tespit edilen şüpheli C.K. (47), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.