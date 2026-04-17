9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 19 gözaltı
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Veli müdahalesi öldürücü olmuş: Okul saldırganının otopsi raporu tamamlandı
Sendikalardan her okula polis, her sınıfa rehber öğretmen talebi
TCMB açıkladı: Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Kahramanmaraş'ta katliamın büyümesini iki çocuk babası veli önlemiş
TÜİK açıkladı: Otomobilde daralma, motosiklette patlama var!
ÖSYM'den Türkiye'de bir ilk: e-YDTS başvuruları açıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu

Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sırasında öğrencilerine gövdesini siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, kalbi durmuş halde hastaneye getirilen Ayla öğretmeni hayata döndürebilmek için tüm ekip olarak bir saat boyunca aralıksız kalp masajı ve tıbbi müdahale yaptıklarını anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 15:42, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 16:33
Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara'nın yanı sıra 8 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralı 8 öğrencinin tedavisiyse sürüyor.

Kendisini öğrencilerine siper etmiş

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ise 2'si kafasında 3'ü sırtından ve 1'i sağ bacağından olmak üzere 6 kurşunla öldüğü öğrenildi. Ayla öğretmen dün toprağa verildi.

Doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öte yandan saldırının ardından HG Hospital Hastanesi'ne kaldırılan matematik öğretmeni Ayla Kara'ya doktorların 1 saat boyunca kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştıkları ancak başaramadıkları da öğrenildi.
Ayla öğretmene 1 saat kalp masajı yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Doktor Çakır, "İhbarı aldığımızda acil serviste bütün ekip olarak bekliyorduk. Ayla öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. 1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" ifadelerini kullandı.
Ayla öğretmeni hayata döndürmek için çok çaba harcadıklarını belirten Doktor Çakır, "Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef yanıt alamadık" dedi.

Ev yaptıracaktık cenazesi geldi

Öte yandan, Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara da dün İHA'ya yaptığı açıklamada eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" ifadelerini kullanmıştı.

