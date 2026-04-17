Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Siverek'te okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
Rapor Erdoğan'ın masasında: Ak Parti'de büyük değişim başlıyor
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alım şartları esnetildi. Yüzde 40 yerlilik şartı ve 2,8 milyon TL'lik üst limitin belirlendiği yeni sistemde; ehliyet alamayan ortopedik engellilere 10 yılda bir araç hakkı tanınırken, Togg'dan Toyota'ya kadar muafiyet kapsamına giren yerli modellerin tam listesi de netleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 17:40, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 17:46
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi ay başında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Bedelli askerlik ücreti, engelliye ÖTV'siz araç, depremzedelere indirim gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV'SİZ ARAÇTA KAPSAM GENİŞLEDİ

Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışında da değişikliğe gidildi. Ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

ÖTV ve MTV'den muaf olarak satın alınabilecek araçlar için belli şartlar bulunuyor. Buna göre, otomobillerin motor silimdir hacmine bakılmaksızın, araçların ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

ÖTV'siz alınacak araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Bu nedenle ÖTV'siz alınabilecek araçlar şöyle:

  • Togg T10X ve T10F,
  • Fiat Egea Sedan ve Egea Cross,
  • Renault Clio, Megane Sedan ve Duster,
  • Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR,
  • Hyundai i20 ve Bayon.

