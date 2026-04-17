MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 değer kazancıyla 14.587,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanış rekorunu kırdı. İran'dan gelen "Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılacağı" açıklaması küresel risk iştahını artırırken, yurt içinde bankacılık endeksinin yüzde 5,63'lük yükselişi borsadaki tarihi zirveyi perçinledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 18:47, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 18:47
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 değer kazancıyla 14.587,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 287,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,63, holding endeksi yüzde 3,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 2,05 kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, İran'dan gelen Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açılacağı açıklamasının ardından artan risk iştahıyla pozitif seyrediyor.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.

Yurt içi tarafında da artan risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kararı, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu, İngiltere ve Japonya'da ise tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gelecek hafta TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

