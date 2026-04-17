Bursa'da okullara saldırı planlandığına ilişkin paylaşım yapan 5 şüpheli tutuklandı
Bursa'da, okullara saldırı planladığına dair sosyal medya platformlarından paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 19:17, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 19:21
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ihbar üzerine sosyal medyada, kentteki çeşitli okullarda saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunan 18 yaşından küçük 10 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.