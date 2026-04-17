Dolar haftayı 44,85 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 44,85 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 17:25, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,7650
|44,7660
|44,8520
|44,8530
|Avro
|52,7900
|52,7910
|53,1100
|53,1110
|Sterlin
|60,7190
|60,7210
|60,9370
|60,9410
|İsviçre frangı
|57,2580
|57,2670
|57,6450
|57,6510
|ANKARA
|ABD doları
|44,7350
|44,8150
|44,8220
|44,9020
|Avro
|52,7500
|52,8300
|53,0700
|53,1500
|Sterlin
|60,6590
|60,8690
|60,8770
|61,0870