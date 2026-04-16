Katliamın belgesi bilgisayarda çıktı, saldırıyı 4 gün önce planlamış

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün gerçekleşen ve eğitim camiasını yasa boğan Ayser Çalık Ortaokulu saldırısıyla ilgili adli süreç hızla ilerliyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 3 Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görev alırken, olay yerinde hayatını kaybeden failin dijital arşivi mercek altına alındı. Yapılan incelemeler, saldırının anlık bir cinnet hali değil, soğukkanlılıkla hazırlanmış bir katliam planı olduğunu ortaya koydu.

Bilgisayarındaki Belge Planlı Katliamı Kanıtladı

Güvenlik güçlerinin failin evinde yaptığı aramalarda el konulan bilgisayar ve cep telefonu, saldırının perde arkasını aydınlattı. Dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde, failin 11 Nisan 2026 tarihinde, yani saldırıdan tam 4 gün önce bir belge hazırladığı saptandı. Söz konusu belgede, failin "büyük bir eylem" gerçekleştireceğine dair detaylı notlar aldığı ve saldırıyı bu plan doğrultusunda hayata geçirdiği belirlendi.

Failin Babası Polis Başmüfettişi Tutuklandı

Saldırıda kullanılan silahların izini süren savcılık, çarpıcı bir bilgiye daha ulaştı. Olay yerinde ele geçirilen 5 adet tabancanın, failin babası olan Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildi. Kendi silahlarının katliamda kullanılmasıyla ilgili sorumluluğu bulunan baba Mersinli, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör Bağlantısı Yok, Dijital Platformlar Takipte

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, mevcut deliller ışığında saldırının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı, eylemin "bireysel" bir nitelik taşıdığı vurgulandı. Ancak soruşturma burada noktalanmadı. Savcılık, çocukları ve gençleri şiddet içerikli eylemlere yönlendiren karanlık dijital platformları ve sosyal medya gruplarını incelemeye devam ediyor. Soruşturmanın bu dijital ağlar üzerinden derinleştirileceği belirtildi.

Ölü Sayısı 9'a Yükseldi: 6 Öğrencinin Durumu Kritik

Dün saat 13.30 sularında meydana gelen saldırının acı bilançosu da netleşti. Olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi altındaki 13 yaralı öğrenciden 6'sının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlanarak ailelerine teslim edilirken, şehirde büyük bir yas havası hakim.

Provokatif Paylaşımlara Adli Takibat Başlatıldı

Yayın yasağına rağmen sosyal medya üzerinden dezenformasyon yayan ve provokatif içerikler paylaşan hesaplar hakkında da düğmeye basıldı. Başsavcılık, soruşturmanın selameti açısından sadece resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini hatırlatarak, toplumu infiale sürüklemek isteyen hesaplara yönelik adli işlemlerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.