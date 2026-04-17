Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama

%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama

Ticaret Bakanlığı, bir marketler zincirinde satışa sunulduğu iddia edilen ayakkabı ürününde domuz derisi bulunduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine inceleme ve denetim başlatıldığını belirterek, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 23:24, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 23:25
Yazdır
Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bazı sosyal medya mecralarında, bir marketler zincirinde satışa sunulduğu iddia edilen ayakkabı ürününde domuz derisi bulunduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine derhal inceleme ve denetim başlatıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Reklam Kurulumuz tarafından daha önce yürütülen incelemeler kapsamında, ürün içeriğinde hayvansal menşeli bileşen bulunmasına rağmen bu hususu tüketicilere açık şekilde bildirmeyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmış, mevzuata aykırı tanıtım ve ilanlara ilişkin durdurma cezaları verilmiştir."

Ayrıca 9 Nisan 2025 tarihli mevzuat düzenlemesiyle hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin etiket, ambalaj veya ürün açıklamalarında açıkça belirtilmesinin zorunlu hale getirildiğine işaret edilen paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla piyasadaki ürünlere yönelik denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber