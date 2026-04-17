Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu
Hatay'da polis memuru babasına ait silahla kendini vuran 19 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 23:36, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 23:36
Olay, Özyörükler Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında yaşandı. Polis memuru baba ve öğretmen annenin 19 yaşındaki kızları İ.Z. aile tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu. Babasına ait beylik tabancasıyla kendini vuran genç kız, olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.