'Tetikçiler_34' adlı Telegram grubunun kurucusu tutuklandı
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, provokatif içeriklerin yer aldığı sosyal medya grubunun kurucusu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 22:45, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 23:08
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, okullardaki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili provokatif konuşmaların yer aldığı '@tetikciler_34' isimli telegram grubu kurucusunun A.H.Ş. (17) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şanlıurfa'da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.