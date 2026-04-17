Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
TMSF elden çıkardı! Papara satıldı, işte yeni sahibi
Uzmanlar okullardaki silahlı saldırıları inceledi: Aidiyetini kaybeden şiddete yöneliyor
17 Nisan 2026 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Gürlek: 6136 sayılı yasada değişiklik yapılacak
Saldırgan kendisine de zarar veriyormuş: Görevden alınan hocası her gün çantasını aramış
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin valisi Tuncay Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "suç delillerini yok etme ve gizleme" şüphesiyle Elazığ'da gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku davasında "maddi gerçeği ortaya çıkarmak" amacıyla başlatılan soruşturmanın etkin ve çok yönlü şekilde yürütüldüğünü, tüm bulguların titizlikle incelendiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 22:10, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 22:26
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

"İlgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Nisan tarihli yazısına istinaden 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi uyarınca Sonel hakkında kişisel suç nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

İdari yönden gereğinin takdir ve ifasını temin amacıyla İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında delillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir. Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ'da yakalanmış olup Erzurum'a getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir."

İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı

Bakan Çiftçi talimat verdi, Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında, iddialar tüm yönleriyle incelenecek.

