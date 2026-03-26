Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Eski Ak Partili vekil ve Müsiad eski başkanı gözaltına alındı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu

Los Angeles Üst Mahkemesi'nde görülen ve sosyal medya devlerinin çocukları kasten platformlara bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan dönüm noktası niteliğindeki davada jüri, Meta ve YouTube'u suçlu buldu.

Haber Giriş : 26 Mart 2026 07:25, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 07:43
20 yaşındaki Kaley adlı genç bir kadının, çocuk yaşta bu platformlar nedeniyle anksiyete, vücut dismorfisi ve intihar düşünceleri geliştirdiği gerekçesiyle açtığı dava, teknoloji dünyasında bir "milat" olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme kararının satır başları

Jüri, yedi hafta süren yargılama ve sekiz günlük müzakere sürecinin ardından teknoloji devlerinin ihmalkar davrandığına ve riskleri bildikleri halde kullanıcıları uyarmadıklarına hükmetti.

Şirketlerin toplamda 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Kaley'in uğradığı zararda Meta yüzde 70, YouTube ise yüzde 30 oranında kusurlu bulundu.

Jüri; Meta'nın 2,1 milyon dolar, YouTube'un ise 900.000 dolar ek cezai tazminat ödemesini önerdi.

Aynı davada suçlanan Snap ve TikTok, yargılama başlamadan önce davacıyla uzlaşmaya varmıştı.

Şirketlerin savunması ve itirazları

Hem Meta hem de YouTube karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Meta, ergen ruh sağlığının karmaşık bir konu olduğunu ve tek bir uygulamaya bağlanamayacağını savunarak, gençleri koruma konusundaki kayıtlarına güvendiklerini belirtti.

YouTube, platformun bir "sosyal medya sitesi" değil, sorumlulukla inşa edilmiş bir "yayın platformu" olduğunu iddia ederek kararın YouTube'u yanlış anladığını savundu.

Neden bu kadar önemli?

Bu karar, sosyal medya şirketlerine karşı açılmış 1.500'den fazla benzer dava için bir emsal teşkil edebilir. Hukukçular, bu süreci tütün endüstrisinin on yıllar önce yaşadığı "Big Tobacco" anına benzetiyor.

Mahkemede sunulan belgeler, Meta'nın uzmanların uyarılarına rağmen dış görünüşü değiştiren "güzellik filtrelerine" kasten izin verdiğini ortaya koydu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri kullanımın "sorunlu" olabileceğini ancak "klinik olarak bağımlılık yapıcı" olmadığını savunurken; YouTube mühendislik başkan yardımcısı Cristos Goodrow, kendi çocuklarının platformu saatlerce kullanmasının "iyi bir şey" olduğuna inandığını söyledi.

