Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "kamu görevlileri", İYİ Parti'nin "stagflasyon", DEM Parti'nin "gazetecilik" ve CHP'nin "Türkiye'nin hava savunma sistemi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ikinci sıraya, Türkiye ile Somali Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de beşinci sıraya alındı.

Genel Kurulda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.