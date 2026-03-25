14 yaşındaki 2 çırağı darbeden kalfa ve usta tutuklandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir iş yerinde 14 yaşındaki 2 çırağı darbedip istismarda bulundukları öne sürülen kalfa ve usta tutuklandı.
Haber Giriş : 25 Mart 2026 20:24, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 20:24
Serdaroğlu Mahallesinde tarım aletleri tamiri yapan bir iş yerindeki 2 çırak, kalfa P.K. ve ustaları T.T. tarafından istismar edilip darbedildiklerini ailesine anlattı.
Bunun üzerine 2 çırağın ailesi, İlçe Emniyet Amirliği'ne şikayette bulundu.
Çalışma başlatan polis, P.K. ve T.T.'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen usta ve kalfa tutuklandı.