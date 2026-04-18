Yılın ilk çeyreğinde en fazla yaş meyve sebzeyi Irak'a gönderildi

Türkiye'nin 2026'nın ilk çeyreğindeki 1 milyar 305 milyon 256 bin 900 dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Irak, yüzde 21,87'lik payla ilk sırada yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 13:48, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 13:49
Yılın ilk çeyreğinde en fazla yaş meyve sebzeyi Irak'a gönderildi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre yaş meyve sebzede dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,56 artarak 1 milyar 305 milyon 256 bin 900 dolara ulaştı.

Bu dönemdeki ihracatın yüzde 21,87'sine denk gelen 285 milyon 456 bin 688 dolarlık kısmı Irak'a yapıldı.

Geçen senenin ilk çeyreğinde Rusya'nın zirvede olduğu dış satımda Irak, yüzde 104,42 artışla bu yılın ilk çeyreğinde birinciliğe ulaştı. Bu ülkeye bu dönemde 131 bin 717 ton yaş meyve sebze gönderildi.

Dış satımda Irak'ı 284 milyon 266 bin 251 dolarla Rusya, 126 milyon 137 bin 411 dolarla Romanya, 79 milyon 857 bin 441 dolarla Almanya, 74 milyon 734 bin 576 dolarla Ukrayna takip etti.

Sektörün yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Gürcistan ve Çekya oldu.

Bu dönemde Gürcistan'a bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre ihracat, yüzde 235 artışla 36 milyon 238 bin 1 dolara ulaştı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 680 bin 342 dolar olan Çekya'ya yaş meyve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde 15 milyon 932 bin 868 dolar olarak gerçekleşti.

"Dünyadaki yeni çeşitleri yakından takip ediyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, sektör olarak ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını belirtti.

Yaş meyve sebzede yılın ilk çeyreğinde yapılan dış satımdan memnun olduklarını dile getiren Sin, sektörün dış satımında kalite ve katma değerin ön plana çıktığını ifade etti.

Dış piyasanın ürünlerde artık seçici davrandığına dikkati çeken Sin, şöyle devam etti:

"Dünyada karşılığı olan, değeri yüksek ürünlere yönelim var. Bazı kalemlerde miktar azalsa da değerde ciddi artış var. Aromatik, damak tadına uygun ve raf ömrü uzun çeşitlerde üreticilerimiz iyi bir noktaya geldi. Dünyadaki yeni çeşitleri yakından takip ediyoruz. Piyasada kabul gören ürünleri üretmede çiftçilerimiz önemli mesafe katetti. Bu da ihracatta elimizi güçlendiriyor."

Sektörün ihracatında Irak ve Rusya'nın ön planda olduğunu dile getiren Sin, pazar yelpazesini genişletmek için sektör paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

