Antalya'da dev zirve: Bakanlar düzeyinde Gazze toplantısı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantıya "Barış Kurulu" üyesi olan ve 23 Eylül 2025'te New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilen görüşmede yer alan ülkeler katılacak. Toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün temsil edilecek.

Gazze'nin geleceği ve kalıcı ateşkes masada

Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta, Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının hayati önemini yinelemesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, sahadaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin doğrudan Filistinliler tarafından yönetilmesinin sağlanması ve bölgenin güvenliğini temin edecek düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapacağı öğrenildi.

Toplantıda öne çıkacak diğer kritik başlıklar ise şunlar olacak:

Gazze'de yıkılan altyapının onarılması için imar çalışmalarının derhal başlatılması zarureti.Barış Planı: Bölgedeki gerginliği azaltmak amacıyla barış planının ikinci aşamasına geçilmesi önerisi.

İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek süreci akamete uğratma çabalarına ve Batı Şeria'daki "apartheid" rejimini derinleştiren uygulamalarına dikkat çekilmesi.

Mescid-i Aksa dahil kutsal mekanların tarihi statüsünü aşındırmaya yönelik hukuksuz adımların kabul edilemez olduğunun vurgulanması.

Bölgesel krizler ve stratejik istişareler

Toplantı kapsamında Bakan Fidan'ın, İsrail'in iki devletli çözümü baltalama girişimlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini yinelemesi öngörülüyor.

Ayrıca toplantıda sadece Gazze değil, geniş ölçekli bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Bu çerçevede ABD-İran arasındaki süreç, savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler ve İsrail'in Lübnan'daki işgali dahil olmak üzere bölgedeki son durum hakkında stratejik istişarelerde bulunulması planlanıyor.