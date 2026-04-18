Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu 18 üst düzey belediye yöneticisi gözaltına alındı.

Haber Giriş : 18 Nisan 2026 07:44, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 08:12
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Bu kapsamda ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu bazı üst düzey belediye yöneticileri gözaltına alındı.

45 adrese yapılan baskınlarda 18 kişinin gözaltına alındığı 2 firari şahsın ise arandığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildiği vurgulandı.

"MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET"

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı."

