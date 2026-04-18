TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
Erdoğan: Kuvözdeki bebekleri koruyamayan bir sisteme güvenemeyiz
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
9 kişinin hayatını kaybettiği okul kapatılıyor
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Hürmüz Boğazı açıldı, petrol sert düştü
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Saldırganın babası ve poligon görevlisi polis görevden uzaklaştırıldı
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
Öğrencilerine siper olmuştu! Ayla Öğretmen 6 kurşunla şehit oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 7 oldu
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Dosyasına geceden hazırlanan hakime CİMER üzerinden teşekkür
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Bakan Gürlek duyurdu: Çocuk suçlarında aileler de sorumlu tutulacak, cezalar artırılacak
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Antalya Diplomasi Forumu başladı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Saldırganın Arjantinli arkadaşı anlattı: Okul saldırısı yapacağım derdi
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!

Kahramanmaraş'ta okul katliamını gerçekleştiren caninin her gün çantasını arayan ve psikolojik durumunu yakından takip eden müdür yardımcısının bir ay önce görevden alındığı ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 09:00, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 09:01
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin can verdiği Ayser Çalık Ortaokulundaki silahlı saldırı, ihmal iddialarını ve saldırgan öğrenciye dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilinen psikolojik problemleri olduğunu belirterek, bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım'ın öğrenciyi sıkı takipte tuttuğunu söyledi.

Çevik "Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam 'Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi" ifadesini kullandı.

BEDENİNİ JİLETLEMİŞ KAPATMIŞLAR

Bir veli saldırganın bir ay önce kendisini jiletlediğini ancak emniyet müdürü babasının nüfuzunu kullanarak olayı sicile işletmediğini öne sürdü.

Bu arada İsa Aras Mersinli'nin, katliam planlarını aylar öncesinden dijital platformlarda paylaştığı ortaya çıktı.

KENDİSİNİ KADIN DİYE TANITMIŞ

Mersinli'nin Arjantinli bir arkadaşı, saldırganın Discord ve Reddit gibi mecralarda kendisini "kadın" olarak tanıttığını eş cinsel eğilimleri olduğunu ve sürekli "okul saldırısı yapacağım" dediğini söyledi.

Çevresindekilerin bu tehditleri "kara mizah" sanarak ciddiye almadığını belirten genç, Mersinli'nin kadın kıyafetleriyle canlı yayın yaptığını aktardı.

Olayın ardından ilgili sunucu askıya alındı. Öte yandan caninin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli'nin de Instagram üzerinden çok sayıda müstehcen içerikli yetişkin hesabını takip ettiği belirlendi.

"DAKİKALARCA GÖZÜNÜ AYIRMADAN BAKARDI"

Saldırıda kuzeni Yusuf Tarık Gül'ü kaybeden 14 yaşındaki Ertuğrul Korkmaz, zanlının geçmişte İngilizcesi iyi olduğu için Erasmus ile Polonya'ya gittiğini aktardı.

Saldırganın çapraz sınıfında okuyan Korkmaz "Psikolojik sorunları vardı, donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta da okula gelmeyince oyun bağımlısı olduğunu öğrendik. 10-15 saat bilgisayar başındaymış. Öğretmenlere dakikalarca gözünü ayırmadan bakardı" dedi.

