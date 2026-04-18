Okullardaki şiddet olayları için 'milat' çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İki ilde art arda yaşanan olayların benzer özellikler taşıdığına dikkat çeken Yalçın, bu sürecin yalnızca okul güvenliği başlığı altında ele alınamayacağını vurguladı.

Yalçın, saldırıların arka planında dijital platformların etkisine işaret ederek, çocukların sanal dünyada kontrolsüz şekilde zaman geçirmesinin ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Bu tür olayların münferit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yalçın, yaşananların eğitim sistemi açısından bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

"Önlenebilir bir süreçti"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya değinen Yalçın, olayın önlenebilir nitelikte olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'taki saldırıda ise aile ihmallerinin öne çıktığını ifade eden Yalçın, saldırganın sosyal izolasyon ve dijital bağımlılık içinde olduğunu söyledi.

İş bırakma eylemi amacına ulaştı

Sendika olarak aldıkları iş bırakma kararının amacının, yaşanan acıyı paylaşmak ve benzer olayların önüne geçilmesi için farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Yalçın, bu adımın ilgili kurumları harekete geçirdiğini ifade etti. Dijital platformlarda çok sayıda hesabın kapatıldığını ve çeşitli illerde gözaltıların yapıldığını hatırlattı.

"Okul güvenliği bütüncül ele alınmalı"

Okullarda güvenlik, rehberlik hizmetleri ve dijital risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, bazı sendikaların konu dışına çıkarak farklı tartışmalar yürüttüğünü savundu. Asıl odak noktasının okul güvenliği ve öğrencilerin korunması olması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni süreç başlatılıyor

Eğitim-Bir-Sen olarak kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını açıklayan Yalçın, okul güvenliği, akran zorbalığı ve dijital mecralardaki risklerin ele alınacağı bir yol haritası oluşturulacağını söyledi.

Bu kapsamda;

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması,

Her okulda güvenlik personeli bulundurulması,

Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi,

Aile-okul iş birliğinin geliştirilmesi,

Dijital platformların daha sıkı denetlenmesi gerektiği ifade edildi.

Yalçın ayrıca, TBMM'de bekleyen 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Şiddet milli güvenlik meselesi"

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının artık bireysel değil toplumsal bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yalçın, bu durumun milli güvenlik boyutuyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Tüm kurumların ortak hareket etmesi çağrısında bulunan Yalçın, eğitim ortamlarının yeniden güvenli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.



