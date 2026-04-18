TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Kalibaf: Hürmüz Boğazı'yla ilgili düzenlemeler sosyal medyada değil sahada netleşir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemelerinin sosyal medyada değil sahada belirginleştiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 10:33, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 10:34
Meclis Başkanı, Kalibaf, resmi Telegram hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemeleri sosyal medyada değil sahada belirginleşir. Boğaz'dan geçiş İran'ın belirlediği rota ve izniyle gerçekleşecek." dedi.

Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının devam etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalmayacağı uyarısında bulunarak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Boğaz'daki geçiş düzenlemelerinden sorumlu olduğunu vurguladı.

İranlı yetkili, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bir saat içerisinde 7 kez yalan söylediğini savunarak "Savaşta bu yalanlarla kazanmadılar ve müzakerelerde de bir yere varamayacaklar." dedi.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun kendileri için kutsal olduğunu da hatırlatan Kalibaf, uranyumun taşınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

