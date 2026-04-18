Yerel kalkınma hamlesi: 7 bölgede 324 yatırıma teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile bölgelerin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmanın yerelden başlatılması hedefleniyor.

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alındı. Bu kapsamda, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Nitelikli istihdamın artırılması sağlanacak

Böylelikle il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçirilecek.

Programla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması öngörülüyor. İllerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyelinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri geri bağlantılarının desteklenmesi, kümelenmelerin oluşturulması ve yerel istihdamın artırılması hedefler arasında bulunuyor.

Başvurular 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Teşvik programına, gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamıyor.

Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak en fazla 5 başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların 15 Mayıs'ta sona ereceği programa elden veya posta yoluyla başvuru yapılamıyor.

324 yatırıma destek

Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılacak, asgari 300 büyükbaş entegre et veya süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, jeotermal kaynaklarla su ürünleri yetiştiriciliği, yaşlı bakım merkezi, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi, mobilya üretimi, meyve/sebze işleme, kurutma ve paketlenmiş gıda ürünleri üretimi, asgari 20 dekar entegre sera tesisi gibi yatırım konuları teşvik kapsamında bulunuyor.

Programla 81 ilde 324 yatırıma destek verilecek.

301 milyon liraya kadar nakdi destek

Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulacak. Desteklerin kapsamı yatırımın büyüklüğüne, sektörüne ve bölgesel önceliklere göre değişebiliyor. Yapılacak her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanacak.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yatırımcılar, Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nda program için öngörülen destek unsurlarından yararlanabilecek.

Yerelden genele kalkınma hedefi

Proje kapsamındaki yatırım konuları, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, ileri geri bağlantılı sektörlerin geliştirilmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, sosyoekonomik gelişmişliğin güçlendirilmesi kriterleri doğrultusunda belirlendi.

Bölgelerin sahip olduğu imkanları en verimli biçimde kullanmayı hedefleyen programın üretimi desteklemesi, yeni iş olanakları yaratması ve yerelden başlayan kalkınma sürecini tüm ülke geneline yayması bekleniyor.