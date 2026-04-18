İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İlk hacı kafilesi Esenboğa'dan kutsal topraklara uğurlandı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan ilk kafile, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Törene Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 20:54, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 20:57
Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir, hacı adaylarına sağlıkla gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişinin hac için kayıt olduğunu belirten Demir, "Bu sene 85 bine yakın kişiye nasip oldu. Ankara'dan 147 bin kişi sırada bekliyor. Bunlardan bu sene 6 bin 500 kişi hacca gidiyor. İlk kafilemiz bugün gidiyor. İlk hacı kafilemiz de inşallah 1 Haziran'da Ankara'ya ulaşacak." diye konuştu.

Çevre illerden gelen 11 bin 500 hacı adayının daha Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara gideceğini bildiren Demir, toplamda 39 kafilenin Ankara'dan hareket edeceğini söyledi.

"Şu anki yolculuk bambaşka, Rabb'im gitmeyenlere de nasip etsin"

Hacı adayı Rahime Yıldız, hacca gitmek için 16 yıldır beklediğini, bu yıl kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayfer Kızılkaya da çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anki yolculuk bambaşka. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Günahkar olarak gidiyoruz, Allah tertemiz dönmeyi nasip etsin. Ümmet-i Muhammed'e dualarımız hep daim olacak. Rabb'im gitmeyenlere de nasip etsin." dedi.

Hasan Hüseyin Akkuş ise 2024'te kurada isimlerinin çıktığını ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle gidemediklerini, bu yıl kurada tekrar isimlerinin çıktığını anlattı. Akkuş, hacca gidecekleri için çok heyecanlı olduklarını vurguladı.

Törenin sonunda Ankara Müftüsü Hasan Çınar, kutsal topraklara gidecek hacı adayları için dua etti.

İlk kafiledeki hacı adayları ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara'dan toplam 6 bin 500 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.


