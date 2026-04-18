Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ana sayfaHaberler

Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı

Şanlıurfa Siverek'in ardından Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan ve fail dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, sonrası gözler okulun kısa süre önce değişen yönetim kadrosuna çevirdi. Kamuoyunda "Aysel Çalık Ortaokulu yöneticileri neden görevden alındı?" sorularının ardından, Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki idari değişikliğin perde arkasındaki detaylar netleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 23:41, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 23:55
Yazdır
"Aysel Çalık Ortaokulu yöneticileri neden görevden alındı?"

Ayser Çalık Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü ve müdür yardımcıları, aynı okulda okuyan çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttikleri iddiasıyla görevden alındı.

Öğretmenlerin şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, okul yöneticilerinin kendi çocuklarının sınav notlarını yükselttikleri tespit edildi.

Soruşturma raporu neticesinde, okul müdürü ve müdür yardımcılarının idari görevleri sonlandırıldı.

Yöneticilerin başka okullara görevlendirilmeleri yapıldı.

Öte yandan, usulsüzlük yapan okul yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İ. A. M., öğrencisi olduğu Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlemişti.

Matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürmüş ve çok sayıda öğrenciyi yaralamıştı.

Saldırının ardından il genelinde eğitim öğretime 2 gün ara verilmişti.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik yaptığı açıklamada, daha önce okuldaki 5 kişinin görev yeri değiştirildiğini ve bu duruma da zamanında itiraz ettiklerini söyledi.

İyi Partili Milletvekili Turhan Çömez de, bir ay önce bu okulun yöneticileri neden görevden alındığını sormuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber