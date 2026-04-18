Edirne'de cezaevinden çıkan kardeşinin katilini öldürdü

İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Edirne'de cezaevinden çıkan kardeşinin katilini öldürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 8 yıl önce işlenen cinayetin ardından başlayan husumet, tahliye sonrası sokakta kanlı şekilde sonuçlandı. Cezaevinden kısa süre önce çıkan Emre Pirinçustası, maktulün ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 20:58, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 21:02
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 8 yıl önce hurda alım-satımı yapan Osman K.'yi (43), bıçaklayarak öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası (36), maktulün ağabeyi M.K. (66) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman K., tartıştığı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü.

Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu. Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeyürürken kendisini takip eden Osman K.'nin ağabeyi M.K.'nın silahlı saldırısına uğradı.

M.K.'nın 5 kez ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Pirinçustası yere yığıldı.

Şüpheli M.K., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pirinçustası'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinçustası'nın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından otomobilini Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak, yaya olarak kaçmaya çalışan M.K., polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


