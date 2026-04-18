Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Nilüfer Belediyesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Bursa'da yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 16:52, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 16:54
Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarının işlendiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı, 16 Nisan'da gözaltına alınan 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla 38'e yükseldi.

Dijital materyal incelemesi sonucu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine uzanan soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen kişilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 kişiden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 zanlı 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Hakimlik ayrıca Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Başsavcılık adli kontrolle salıverilen 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine 7 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılan 5 zanlı daha tutuklanmıştı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 35'e yükselmişti.

Yurt dışında bulunan Ş.G. ile T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.


