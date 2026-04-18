Yerebatan Sarnıcı Türk Vatandaşlarına 1 TL

İBB Meclisi'nde alınan kararla Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücreti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 TL'ye düşürülürken, Başkanvekili Nuri Aslan yapının boşaltılmasına yönelik kendilerine yazı geldiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 17:11, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 17:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararlar İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretinde değişiklik yapıldı.

Alınan kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sarnıca giriş ücreti 1 TL oldu. Açıklamaya göre, yeni ücret bugünden itibaren geçerli olacak.

"BOŞALTILMASI İÇİN 15 GÜN SÜRE TANINDI"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin faaliyet raporu sunumunu İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı.

Kürsüdeki konuşmasında Nuri aslan, "Türk vatandaşlarına, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etmek sadece 1 TL! Tüm hemşehrilerimiz gelsinler hem tarihimizi hem de Yerebatan Sarnıcı'na nasıl sahip çıktığımızı görsünler!" ifadelerini kullandı.

Aslan ayrıca Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildiğini ifade etti. İBB Başkanvekili kendilerine yazıda Yerebatan Sarnıcının 15 gün içerisinde boşaltılması gerektiği içeren yazı geldiğini söyledi.

GÖRKEMLİ SÜTUNLARIYLA BÜYÜLÜYOR

İstanbul tarihinin izlerinin sürülebileceği Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus (527-565) tarafından yaptırıldı.

Bu büyük yer altı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirildi.

Latincede "Cisterna Basilica" olarak adlandırılan yapının bulunduğu yerde daha önceleri Stoa Bazilikası yer aldığından "Bazilika Sarnıcı" olarak da anılıyor.

Yaklaşık 10 bin metrekare alanı kaplayan, uzunluğu 140, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimli devasa yapı, 80 bin ton su depolama kapasitesiyle şehrin en büyük kapalı sarnıcı olması ve diğer kapalı sarnıçlardan daha fazla devşirme taşıyıcı elemana sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Sarnıcın içinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunuyor. Birbirine 4,80 metre aralıklarla dikilen bu sütunlar, 28 sütun içeren 12 sıra meydana getiriyor. Çeşitli mermer cinslerinden yontulmuş sütunların büyük bir kısmı tek parçadan, bir kısmı da iki parçadan oluşuyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde iki kez onarım gören Yerebatan Sarnıcı'nın kırılma riski altındaki 9 sütunu 1955-1960 yıllarında kalın beton tabakasıyla kaplandı. 1985-1987 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) gerçekleştirdiği kapsamlı onarım ve temizlik çalışmalarında sarnıcın en önemli simgesi Medusa başı kabartmalı bloklar keşfedildi.


