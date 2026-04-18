21'inci İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 21'inci İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 16:49, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 16:51
Yarın düzenlenecek olan 21'inci İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar gece saat 02.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada \"Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 19 Nisan Pazar günü kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR

(02.00- Program bitimi)

- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol (Samatya ile Yenikapı mevkileri arası),
- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant

(04.00- Program bitimi)

- Kadir Has Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ayvansaray Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Mürselpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Abdulezelpaşa Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü,
- Reşadiye Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci Işıklar Arası) ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Avrasya Tüneli Acil Çıkışları,
- Avrasya Tüneli Aksaray Ayrımları,
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti,
- Karaköy Meydan Galata Köprüsü İstikameti,
- Tersane Caddesi Galata Köprü İstikameti.

NOT: 18.04.2025 TARİHİ SAAT 21.00 İTİBARIYLA BELİRTİLEN KAPANACAK YOLLAR ÜZERİNDE PARKLANMIŞ ARAÇLAR KALDIRILACAKTIR.

ALTERNATİF YOLLAR

- Atatürk Bulvarı,
- Avrasya Tüneli Transit Yol,
- Atatürk Köprüsü,
- Haliç Köprüsü,
- Vatan Caddesi,
- Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- D 100 Kuzey Güney Yol,
- Türkeli Caddesi,
- Aksaray Caddesi,
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi,
- Onuncu Yıl Caddesi,
- Küçük Langa Aralıgı Caddesi,
- Tersane Caddesi,
- Necatibey Caddesi,
- Kemeraltı Caddesi,
- Refik Saydam Caddesi,
- Unkapanı Köprüsü

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.


