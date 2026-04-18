İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
Kadıköy'de 12 saatlik su kesintisi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Liste güncellendi: Pidede at-eşek eti, zeytinyağında tohum yağı!
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi gözaltına alındı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB İOKBS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa İstanbul'dan çifte rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Bakanlıktan 'Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi' iddiasına soruşturma
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
Sendikalardan MEB'e 'okul polisi ve rehber öğretmen' çağrısı
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
RG'de yayımlandı, kapsam genişledi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10 oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2026 19:02, Son Güncelleme : 18 Nisan 2026 19:13
Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, 6 yıl sonra cinayet şüphesiyle yeniden gündemde..

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de kendisinden haber alınamıyor.

Dosya uzun yıllar 'kayıp' olarak işlem görse de, son dönemde cinayet şüphesiyle yeniden açıldı.

Soruşturmada, delil karartma iddiaları, silinen HTS kayıtları, WhatsApp ve sosyal medya mesajlaşmaları ile kamera görüntüleri gibi unsurlar yeniden ve daha detaylı şekilde gündeme geldi.

ERKEK ARKADAŞI VE BABASI DA TUTUKLANDI

Aile, özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın çevresini işaret etti.

Bunun üzerine cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan Gülistan Doku'nun genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklanmıştı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel savcılıktaki sorgusu ise tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan Sonel'in oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.


