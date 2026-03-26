Deniz trafiğinde son durum ne?

Windward, bu birikmenin birçok gemi işletmecisinin rotalarını uzun mesafeli yollara çevirmek yerine, Hürmüz Boğazı'nın dışındaki konumlarını korumayı tercih ettiklerini gösterdiğini belirtti.

15-22 Mart tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) açık şekilde geçen gemi sayısı sadece 16 olarak kaydedilirken, sistemleri kapalı şekilde hareket eden "hayalet gemilerin" varlığı da dikkat çekti.

Raporda, AIS sistemleri kapalı halde boğazda faaliyet gösteren ve boyu 290 metreyi aşan sekiz devasa geminin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Bu hayalet gemiler arasında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan bir geminin de bulunduğu ve söz konusu geminin 16 Mart'ta petrol tankerleri için kritik bir merkez olan BAE'nin Khor Fakkan limanı yakınlarında görüldükten sonra takip sistemlerini kapattığı ifade edildi.