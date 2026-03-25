Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Galericinin, otopark yüzünden öldürdüğü H. Teke son yolculuğuna uğurlandı

Otopark tartışması nedeniyle oto galeri sahibi Seyfettin B. tarafından 11 yaşındaki kızının gözleri önünde silahla öldürülen Hüseyin Teke, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2026 20:04, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 20:05
İstanbul Pendik'te korkunç bir olay yaşandı. Oto galeri sahibi Seyfettin B. tarafından vurulan Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının gözleri önünde can verdi.

Pendik Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta Hüseyin Teke, oto galeri sahibi olduğu öğrenilen Seyfettin B.'nin iş yerine ait diğer araçları otoparka park ettiğini fark etti.

Bunun üzerine Seyfettin B.'yi telefonla arayan Teke, kendi otomobilini park edemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Telefon görüşmesinin ardından binanın önünde karşılaşan ikili arasında yeniden tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Seyfettin B.'nin silahla ateş açması sonucu Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde vuruldu ve ağır yaralandı.

Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan arbede sırasında bacağından yaralanan saldırgan Seyfettin B. ise hastanede tedavi altına alındı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Hüseyin Teke'nin Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, ailesine teslim edildi.

Teke'nin cenazesi, helallik alınmak üzere olayın yaşandığı evinin önüne getirildi. Eşi Fatoş Teke'nin gözyaşlarını tutamadığı fark edildi.

"EŞİMİ BİR SÜRÜ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eşi Fatoş Teke, "Annesine söyleyemedik vurulduğunu, trafik kazası sebebiyle öldüğünü söyledik. Canice vurulup öldürüldüğünü söyleyemedik maalesef.

55-60 yıldır babasıyla babam çocukluk arkadaşı. Otoparktaki araba mevzusu sebebiyle eşim onu aradı ve 'Arabayı ne zaman çekersin?' dedi. O da 'Sen beni bunun için arayamazsın' dedi.

Konuşmaya başladılar. Adam silahını alıp gelmiş. Eşim kapıyı açtı. Eşimi orada defalarca bir sürü kurşunla öldürdü.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Kalbinden, kolundan her yerinden vurarak öldürdü. Eşim yere düşerek bir daha hiç kalkmadı. Katil zanlısı o kadar soğukkanlı ki, eşim orada yerde yatarken kalktı yerden ne topladı bilmiyorum arkasına bile bakmadan asansöre binip gitti; arkasına bile bakmadı. Eşimi kaybettik. En ağır cezayı almasını istiyorum.

"BENİM İKİ ÇOCUĞUMUN KATİLİ ÖLSÜN"

Hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim iki çocuğumun katili ölsün istiyorum. Kızım çok kötü. Babası kapıyı açmayın dedi; tartışmayla psikolojileri bozulmasın diye.

Kızım kapının dürbününden babasının vurulduğunu, her şeyi görmüş. Zaten bunu asla unutamıyor. 4,5 yaşındaki oğlum da kızım da babasını orada can verirken gördüler." dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hüseyin Teke'nin cenazesi, helallik alınmasının ardından Pendik Erenler Camii'ne götürüldü. Fatoş Teke, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre ağladı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Teke'nin cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

