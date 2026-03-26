İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkçe 'teşekkür' mesaj

Türkiye, İran'la Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel birçok meselede karşı karşıya geldi. Ankara, terör örgütü PKK'nın İran'daki yapılanmaları nedeniyle birçok kez Tahran'ı uyardı. Ancak ABD-İsrail'in, İran'a saldırılarını durdurmak için en büyük çabayı gösteren de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye oldu.

BARIŞ İÇİN YOĞUN ÇABA

Ankara, özellikle Pakistan ve Mısır'la birlikte barış için yoğun bir çaba gösterdi. Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile İran arasında arabuluculuk etmek için diplomasi trafiği yürüttü. Hem Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülkeyle de sık sık görüşerek barış yolu aradı. İran tarafından atılan füzelere rağmen Türkiye, sağduyusunu korudu.

KARARLI TUTUMU TAKDİRE ŞAYAN

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 'kara gün dostu' Türkiye'ye dün teşekkür etti. Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yapan Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."

GÜÇ VE MORAL KAYNAĞI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de 13 Mart'ta yaptığı Türkçe paylaşımla Türkiye'nin desteğine teşekkür etmişti. İran'ın, "egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini" belirten Arakçi, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN HAMANEY İÇİN MESAJ

Barış için ilk günden beri mücadele veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Hamaney'in ölümünün ardından taziye mesajı yayınlayan birkaç liderden biri oldu. Mesajıyla İran'a desteğini gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı. "Sayın Hamaney'e Cenabıallah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

BİR TEŞEKKÜR DE AL SANİ'DEN

Öte yandan Erdoğan, önceki gece Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Al Sani de aynı kaza sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu. Al Sani, Erdoğan'a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür ederek, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.