Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler

İBB davası süreciyle bağlantılı olarak gündeme gelen "tapu belgeleri" tartışması yeni bir boyut kazandı. Gazeteci Ece Sevim, yaptığı açıklamada, kamuoyuna sunulan bazı belgelerin "Photoshop ile hazırlanmış, üzerine Türk bayrağı eklenmiş sahte görseller" olduğunu belirtti. Sevim, bu belgeler üzerinden yürütülen tartışmaların, Silivri'de devam eden davanın önüne geçme amacı taşıdığına dikkat çekti.

Ece Sevim: "Tapu gibi gösterilen belgeler sahte"

Sevim açıklamasında, Özgür Özel'in kamuoyuna sunduğu belgelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sevim, "İnsanlar tapu zannetsin diye üretilmiş, üzerine Türk bayrağı eklenmiş Photoshop görseller 'belge' diye sunuldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özel'in "ID numarası veriyorum, isteyen bakabilir" açıklamasına da değinen Sevim, bu tür sorgulamaların hukuken mümkün olmadığını belirtti.

"Tapu sorgulama çağrısı suç teşkil edebilir"

Sevim, söz konusu süreçte vatandaşların tapu kayıtlarını sorgulamaya yönlendirilmesinin hukuki risk taşıdığını ifade etti.

Bu çağrıların tapu memurlarını "suça teşvik" niteliğinde olabileceğini belirten Sevim, sonrasında gözaltına alınan tapu memuru üzerinden yapılan açıklamaların da çelişkili olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı insanlar "tapuymuş gibi algılasın" diye ürettikleri ve üstüne Türk bayrağı ekledikleri Photoshop görselleri için "İşte bunlar tapu, belge belge!" dedi.



Özgür Özel tapu paylaşamadığı gibi "ID no veriyorum, isteyen herkes girip bakabilir" dedi. Oysa kimse.

"Sadece 4 tapu bulundu" vurgusu

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise iddia edilen tapu sayıları oldu.

Sevim'e göre, soruşturma kapsamında tapu memurunun yalnızca Akın Gürlek'in daha önce açıkladığı 4 tapuya ulaştığı, diğer iddiaların ise "ev alma girişimi" gibi yorumlara dayandırıldığı ifade edildi.

Ece Sevim: "Amaç İBB davasını gölgelemek"

Sevim, tüm bu sürecin temel amacının Akın Gürlek'i hedef alarak yürütülen İBB davasını tartışmalı hale getirmek olduğunu savundu.

Daha önce yaptığı televizyon açıklamalarını da hatırlatan Sevim, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede yer alan ciddi iddiaların geri planda bırakıldığını, kamuoyunun "tapu tartışmasına" yönlendirildiğini ifade etti.

Akın Gürkek'in kişisel bilgilerini sorgulayan Diyar Akdağ isimli tapu kadastro teknisyeni, kendisinden bunu yapmasını isteyen Ayşegül Karabadak'ın diğer tapu müdürlerinin de ismini vererek onların da sorguladığını, korkmaması gerektiğini söylediğini ifadesinde kaydetti.. pic.twitter.com/vA0FO0jcnV Ece Sevim (@ecesevimtr) March 25, 2026

"Algı yönetimi ve 'cambaza bak' stratejisi"

Sevim, yaşananları "algı yönetimi" ve "cambaza bak" stratejisi olarak nitelendirdi.

2019 yerel seçimlerine ilişkin yürütülen yargı süreçlerine de değinen Sevim, aynı çevrelerin şimdi de tapu kayıtları üzerinden yeni bir tartışma oluşturduğunu iddia etti.

"İBB davasını aktarmaya devam edeceğiz"

Açıklamasının sonunda Sevim, tüm bu tartışmalara rağmen İBB davasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sevim, "Algı operasyonlarına rağmen biz Silivri'deki davada yaşananları gün gün aktarmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.