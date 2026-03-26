Eski Ak Partili vekil ve Müsiad eski başkanı gözaltına alındı

Eski MÜSİAD başkanı ve 23. Dönem AK Parti Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak"

SPK'nın 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı. Bayramoğlu'na, "Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" suçlaması yöneltilmişti.

Bayramoğlu, soruşturmanın başladığı yer olması nedeniyle özel ekiple İstanbul'a götürüldü.

Bayram Ali Bayramoğlu kimdir?

MÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer alan Bayram Ali Bayramoğlu, aynı zamanda Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 22 Mayıs 1999 ile 17 Nisan 2004 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Bayramoğlu, halen MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Bayramoğlu, İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak da görev yaptı. Ayrıca DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü. Türk iş dünyası ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında koordinatörlük görevlerinde bulundu.