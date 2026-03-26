Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de bir gemiye saldırı konusuyla ilgili, "Rusya'da ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı bir geminin işletenlerin Türk olduğunu biliyoruz, makine dairesinde patlama oldu, insansız deniz aracıyla (İDA) vurulduğunu düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerine sevk edildi" diye konuştu.

Haber Giriş : 26 Mart 2026 10:38, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 10:59
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Karadeniz'de bir geminin saldırıya uğramasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

"Gemide bulunan 27 Türk personelde yaralanma yok"

Saldırının Rusya Ukrayna savaşı kaynaklı olup olmadığıyla ilgili de şunları söyledi:

"Şu anda baktığınızda potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi. Kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla, bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gemi petrol taşıyor, ham petrol taşıyor. Ama mürettebatın tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik. Takip ediyoruz."

