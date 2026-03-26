Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Karadeniz'de bir geminin saldırıya uğramasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

KARADENİZDE TÜRK TANKERİNE DRONE İSABET ETTİ — Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Tankerin makine dairesinde patlama oldu. Bir drone saldırısı değil, insansız deniz aracıyla vurulduğunu düşünüyoruz. Gemide dış kaynaklı bir patlama yaşandı. Akşam Gazetesi, March 26, 2026

"Gemide bulunan 27 Türk personelde yaralanma yok"

Saldırının Rusya Ukrayna savaşı kaynaklı olup olmadığıyla ilgili de şunları söyledi:

"Şu anda baktığınızda potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi. Kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla, bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gemi petrol taşıyor, ham petrol taşıyor. Ama mürettebatın tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik. Takip ediyoruz."