ABD'de Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle ceza

211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
ABD'de Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle ceza

ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube'un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 21:50, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 21:51
ABD'de Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle ceza

San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.

Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.

