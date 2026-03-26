Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Eski Ak Partili vekil ve Müsiad eski başkanı gözaltına alındı
Eski Ak Partili vekil ve Müsiad eski başkanı gözaltına alındı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ele geçirilen 50 ton bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 07:45, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 08:23
Yazdır

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depo tespit edildi.

Dicle Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenleyen Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk eti ele geçirdi.

Belediye ekipleri, ele geçirilen ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Yüklemesi tamamlanan 8 kamyon dolusu bozuk et daha sonra imha edildi.

50 ton ürün yakalandı

Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, söz konusu depoyu uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

Halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Kızılkeçi, şunları kaydetti:

"Siverek Belediyesi zabıta ekipleri olarak yaptığımız denetimlerde ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bir pazarlamacı esnafından şüphelendik. Ekiplerimiz yakın takibe aldılar kendilerini ve bugün itibarıyla deposunu tespit ettik. Deposunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yaptığımız kontrollerde son kullanım tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin hepsi tespit edildi ve bunlar soğuk zinciri kırdığından dolayı tüm ürünler bozulmuş durumda. 50 ton ürün yakalandı.

Şu anda araçlarımıza yüklendi, imhası gerçekleştirilecek birazdan. Başkanımızın talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığını önemsemekteyiz ve halkımız müsterih olsunlar ki halkımızın sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura kesinlikle mahal verilmeyecektir ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok ağır yaptırımlar da uygulanacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber