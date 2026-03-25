Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum

Siyasi gündemde tartışma yaratan "tapu" iddialarıyla ilgili açıklamalar sürerken, gazeteci Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Gürlek'in, Cumhurbaşkanı talimatı doğrultusunda iddialara yanıt vermediği ve polemiklerden uzak durduğu ifade edildi.

Gürlek: "Polemiğe girmemem istendi"

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, CHP lideri Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddialara neden yanıt vermediği soruldu. Gürlek ise bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

"Cumhurbaşkanımızın bana bir talimatı var. Bu talimat gereği susmayı tercih ediyorum. Bana 'işine odaklan, kendi işine bak, polemiğe girme, Özgür Özel'i de fazla ciddiye alma' dedi."

Bu açıklama, Gürlek'in kamuoyunda tartışılan iddialara neden doğrudan cevap vermediğine ilişkin ilk net değerlendirme olarak öne çıktı.

Akın Gürlek: "İstersem çok sert mücadeleye girerim"

Gürlek'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise polemiklere girme kapasitesine rağmen bunu tercih etmemesi oldu. Tayyar'ın aktardığına göre Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"İstersem Özgür Özel'le çok sert bir mücadeleye girebilirim. Mücadele etmek benim için çok kolay bir şey ama ben işime odaklandım."

Özgür Özel ve Muhittin Böcek iddiaları büyüyor: "Yeni soruşturma ve ağır dosya" iddiası

Gazeteci Şamil Tayyar, CHP lideri Özgür Özel ve tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken yeni iddiaları gündeme taşıdı. Tayyar, yeni soruşturmalar ve "daha ağır dosya" ihtimalinden söz etti.

Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, Manisa'da yürütülen bir para transferi soruşturmasına işaret etti. Tayyar'ın aktardığına göre Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Manisa'daki para transferiyle ilgili yeni bir soruşturma var. Muhtemelen Özgür Özel bu ikinci soruşturmadan haber aldı; paniği bu yüzden."

Bu iddia, Özgür Özel'in son dönemdeki çıkışlarının arka planına ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Muhittin Böcek hakkında "daha ağır dosya" iddiası

Tayyar'ın paylaştığı bilgilerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütüldüğü öne sürülen soruşturmalar da dikkat çekti. Açıklamaya göre yalnızca para transferi değil, farklı suçlamaları içeren yeni bir sürecin de gündemde olduğu ifade edildi.

Tayyar, Böcek hakkında daha kapsamlı bir dosyanın gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece para transferiyle ilgili değil, Muhittin Böcek ile ilgili daha farklı suçlamaları içeren bir soruşturmadan da söz etti. Muhittin Böcek hakkında daha ağır bir dosyanın gelme ihtimali yüksek."

"Adaylık için para" iddiaları gündemde

Kamuoyunda yer alan iddialar arasında, Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde CHP yönetimine yüksek miktarda para verdiği öne sürülüyor. Söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmazken, siyasi tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Gürlek'ten "tapu" iddialarına detaylı yanıt

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP lideri Özgür Özel tarafından gündeme getirilen "tapu" iddialarına ilişkin değerlendirmeleri de ortaya çıktı. Gazeteci Şamil Tayyar'ın aktardığına göre Gürlek, iddiaların yargı sürecinde netleşeceğini vurguladı.

Gürlek, sahip olduğu taşınmazlara ilişkin olarak "4 tapum var. Dava konusu olduğunda mahkeme tapu kayıtlarını isteyebilir. O zaman her şey mahkeme aracılığıyla ortaya çıkar. Ben kendime güveniyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, tartışmanın hukuki zeminde çözüleceği mesajı olarak yorumlandı.

"Toplam değer 40 milyon lirayı geçmez"

İddialarda yer alan taşınmazların değerine de değinen Gürlek, kamuoyuna yansıyan rakamların abartılı olduğunu savundu. Tapu değerlerinin olduğundan yüksek gösterildiğini belirten Gürlek, söz konusu konutların niteliklerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Bunlar çok değerli konutlar değil; 2+1, 1+0, 1+1 gibi."

Tayyar: Konu mahkemeye intikal etti, mahkeme bilgi isteyince gerçekler ortaya çıkacaktır

Gazeteci Şamil Tayyar yaptığı açıklamada "Konu yargıya intikal ettiği için, ilgili mahkeme tapu kayıtlarını istediği zaman gerçekler ortaya çıkacaktır." dedi.

Gürlek'in tapularını sorgulayan memur "Ben 4 tapu var dedim, neden daha fazla sayıda söyledi bilmiyorum" dedi

Gazeteci Ece Sevim'in soruşturma dosyasında yer alan şüpheli beyanlarından aktardığına göre, Akın Gürlek üzerine kayıtlı tapuları sorgulamak isteyen tutuklu memur "Ben sadece 4 tapu gördüm. Özgür Özel neden daha fazla sayı verdi, bilmiyorum" demişti. Ece Sevim, özgür Özel'in göstermiş olduğu tapu evraklarının gerçek olmadığını, üzewrine Türk bayrağı yerleştirilerek photoshop'ta üretilmiş sahte belgeler olduğunu belirtmişti.